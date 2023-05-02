Евстигнеев Григорий Евстигнеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евстигнеев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Евстигнеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14791. ЕВСТИГНЕЕВ, ГРИГОРИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ, 81 г. Гр. Старорусск. у., Залучск. в., д. Избитово; — Н. С. 10 уч. Старорусск. у. Неуплата налог., лиш. св. 5 л. условно.
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