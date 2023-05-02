Даниелюс Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Даниелюс
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145129. ДАНІЕЛЮСЪ, ИВАНЪ ИВАновъ (онъ же Даніэлюсъ). К. Шавельск. у., Лигумск. в., 19 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С. 114, 140, 152, 9, 13, 1 ч. 1647, 1 и 3 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 6 Нояб. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 122761. | 908 102931 1483 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 3115 и 102932 | 907 72270 169 М. | 906 76647 172 М.
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