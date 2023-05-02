Циркунова Анна Артемьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Циркунова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Артемьева
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140988. ЦИРКУНОВА, АННА АРТЕМЬЕВА. К. Прасковейск. у., в. и с. Урожайнаго, 38 л.; — З. Н. 1 уч. Прасковейск. у. 27 Сент. 909, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 28 Сент. 909.
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