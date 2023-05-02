Шиманский Александр Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шиманский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 675
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18907. ШИМАНСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Прокофьевъ. К. Дриссен. у., в. и с. Филиппова, 55 л., рд. въ г. Дриссѣ; — Г. С. г. Дриссы, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 8 Дек. 908. 903 83211 169 М. | 83 67046 170 М. 903 18762 169 М. | 81 48130 172 М. 83 93645 169 М.
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