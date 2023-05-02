Ельшин Сергей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ельшин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4390. ЕЛЬШИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 26 л., Пронск. у., Архангельск. в., д. Ельшиной. Смоленск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 2½ г. Исп. 14 марта 923.
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