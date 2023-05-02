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Ручкин Аркадий Аркадьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ручкин
Имя
Аркадий
Отчество
Аркадьевич
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
28325. РУЧКИН, АРКАДИЙ АРКАДЬЕВИЧ, 28 л. Гр. г. Калязина; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 14 дек. 920.

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