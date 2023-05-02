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Голубев Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голубев
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
05 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
1597. Голубев Иван Дмитриевич, 33 л., рд. в Витебск. г., Полоцк. окр., Рассовск. в., д. Миловиды. Н. С. 1 уч. Канск. окр. Ст. ст. 16, 180 п. «е», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 5/Ѵ—26.

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