Голубев Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голубев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1597. Голубев Иван Дмитриевич, 33 л., рд. в Витебск. г., Полоцк. окр., Рассовск. в., д. Миловиды. Н. С. 1 уч. Канск. окр. Ст. ст. 16, 180 п. «е», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 5/Ѵ—26.
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