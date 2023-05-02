Софиенко Владимир Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Софиенко
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45406. СОФІЕНКО, ВЛАДИМІРЪ ФЕДОровъ. Мщ. г. Севастополя. 18 л., рд. въ д. Волсахъ, Байдарск. в., Ялтин. у.; — Симферопольск. О. С., 140 и 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 10 м. Исп. 24 Марта 906 (Вѣр.). | 902 35860 169 М. | 901 23813 169 М.
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