Фрей Анна Янова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фрей
- Имя
- Анна
- Отчество
- Янова
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140636. ФРЕЙ, АННА ЯНОВА (ВИЛЬГЕЛЬМОВА). К. Шавельск. у., Благовѣщенск. в., 72 л., рд. въ г. Гольдингенѣ; — М. С. 1 уч. г. Риги 9 Окт. 909, 169, 8 п. 170 и 172 М., тюр. 8 м. Исп. 27 Окт. 909. | 909 59330 169 М. | 902 92297 169 М. | 900 23181 169 М. | 95 36034 169 М. | 92 60304 169 М.
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