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Альлекенов Чепе Альдекевов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Альлекенов
Имя
Чепе
Отчество
Альдекевов
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44834. АЛЬЛЕКЕНОВЪ, ЧЕПЕ АЛЬДЕКЕвовъ. Кирг. Ивановск. в., Джаркентск. у., 28 л.; — М. С. 2 уч. Джаркентск. у., 172 М. (участ.), тюр. 4 м. Исп. 25 Апр. 905.

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