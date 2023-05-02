Пазыч Емельян Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пазыч
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34375. ПАЗЫЧЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ МОИСЕЕВЪ. К. Таращан. у., Красиловск. в., с. Попружной, 36 л.; — Уманск. О. С., 134, 135, 148 и 1334 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 29 Марта 905.
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