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Сидоров Иннокентий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоров
Имя
Иннокентий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 319
Источник
Скан
Оригинальная запись
11784. Сидоров Иннокентий Семенович, 19 л., Иркутск. г. и у., Оекск. в., с. Никольского. Н. С. 2 уч. Иркутск. у. Ст. 150, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 29 июня 926.

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