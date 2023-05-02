Ермаков Григорий Маркелов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Григорий Маркелов

Ермаков Григорий Маркелов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермаков
Имя
Григорий
Отчество
Маркелов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
46704. ЕРМАКОВЪ, ГРИГОРІЙ МАРКЕловъ. К. Тюменск. у., Антроповск. в., д. Круглянской, 29 л.; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 п. 3 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 17 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close