Бичукин Евдоним Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бичукин
- Имя
- Евдоним
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2031. Бичукин Евдоним Константинович, 42 л., Смоленск. г., Рославльск. у., Ершичск. в., д. Литвиновки. Н. С. 7 уч. Рославльск. у. Ст. 143, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 4 апр. 926.
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