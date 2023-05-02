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Шероватова Феодосия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шероватова
Имя
Феодосия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
16 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
30452. ШЕРОВАТОВА, ФЕОДОСИЯ ИВАНОВНА, 48 л. Гр. Кирсановск. у., Балыклейск. в. и с.; — Н. С. 7 р. Кирсановск. у. Самогон., лиш. св. 5 л. Осужд. 16 марта 920.

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