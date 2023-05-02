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Аусгалиев Куванчалий Аусгалиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аусгалиев
Имя
Куванчалий
Отчество
Аусгалиевич
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
350. АУСГАЛИЕВ, КУВАНЧАЛИЙ АУСГАЛИЕВИЧ, 28 л. Гр. Калмыцк. части, в. № 3; — Н. С. 2 уч. Калмыцк. части. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 24 нояб. 918.

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