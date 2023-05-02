Хорошавина Анна Фроловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хорошавина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Фроловна
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11333. ХОРОШАВИНА АННА ФРОЛОВНА, 56 л., Яранск. у., Тужинск. в., д. Шанура. Вятск. Губсуд. Ст. 1 ч. 171, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/ІѴ—26.
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