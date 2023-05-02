Бура Степан Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бура
- Имя
- Степан
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130424. БУРА, СТЕПАНЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Дубенск. у., Ярославичск. в., с. Мало-Городища, 18 л.; — М. С. 3 уч. Дубенск. окр., 170¹ и 2 п. 171 М., тюр 4 м. Исп. 30, счит. ср. съ 13 Іюля 909.
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