Смирнов Иван Лаврович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Лаврович
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11992. Смирнов Иван Лаврович, 24 л., Костромск. г., Буйск. у., Новоликурск. в., д. Княжево. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 29 окт. 926.
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