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Смирнов Иван Лаврович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Иван
Отчество
Лаврович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 324
Источник
Скан
Оригинальная запись
11992. Смирнов Иван Лаврович, 24 л., Костромск. г., Буйск. у., Новоликурск. в., д. Княжево. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 29 окт. 926.

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