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Полудницин Александр Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полудницин
Имя
Александр
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
24 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
10469. Полудницин Александр Осипович, 23 л., Слободск. у., Белохолушецк. в. и завода. Н. С. 14 уч. Тагильск. окр. Ст. 150, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24 февр. 926.

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