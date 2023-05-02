Буленок Георгий Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буленок
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45472. БУЛЕНОКЪ, ГЕОРГІЙ КОНДРАТЬевъ. К. Себеж. у., Прихабск. в., д. 2 Путы, 24 л.; — СПБ. У. М. С. 6 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 31 Мая 905.
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