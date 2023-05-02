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— Тарас Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Тарас
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139917. ТИМОФЕЕВЪ, ТАРАСЪ (безъ фам.). К. Остров. у., Туровецк. в., д. Кашихи, 32 л.; — Остров. У. С. Псков. г. 21 Сент. 909, 173 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Окт. 909.

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