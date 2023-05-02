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Чумаков Лука Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чумаков
Имя
Лука
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141327. ЧУМАКОВЪ, ЛУКА ФЕДОРОВЪ. К. Осташков. у., Пашутинск. в., д. Олесова, 44 л., рд. т. же у. и в., въ д. Витажоткѣ; — Осташков. Г. С. 9 Окт. 909, 49 М., тюр. 2 н. Исп. 9 Окт. 909. | 3 Сент. 909 г. 49 М. — тюр. 2 н.

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