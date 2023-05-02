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Сизов Максим Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сизов
Имя
Максим
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
25 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
28737. СИЗОВ, МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ, 24 л. Гр. Кирсановск. у., Рамзинск. в., с. Рамзы; — Н. С. 6 р. Кирсановск. у. Спекуляция, лиш. св. 6 м. Исп. 25 авг. 920.

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