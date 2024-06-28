Рябов Григорий Прохоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рябов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Прохоров
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44771. РЯБОВЪ, ГРИГОРІЙ ПРОХОРОВЪ (онъ же Гавриловъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Елатом. у., Котелинск. в., д. Воскресенки (Черная Рѣчка тожъ), 43 л.; — Тамбов. О. С., 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 9 Апр. 907. | 904 62138 1655 У. | 98 25562 170¹ М. | 903 7282 170¹ М. | 98 3369 169 М.
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