Гривюк Василий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гривюк
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81600. ГРИВЮКЪ, ВАСИЛІЙ АНДРЕЕВЪ, 21 г. К. Новоградволын. у., Романовск. в., с. Шуляекъ; — М. С. 4 уч. Дубенск. окр., 24 Мая 911, 16, 16, 169, 2 и 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего М. С. 24 Мая 911 г. (169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м.), тюр. 6 м., съ зач. 1 п. и 5 дн. предв. заключ. Исп. 27 Мая 911.
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