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Носкова Ксения Трофимова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носкова
Имя
Ксения
Отчество
Трофимова
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 321
Источник
Скан
Оригинальная запись
28261. НОСКОВА, КСЕНІЯ ТРОФИМОВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Глазов. у., Бисеровск. в., д. Ново-Носковской, 27 л.; рд. т. же у. и в., въ д. Петровской; — Вятск. О. С., 169 М. и 152 У., тюр.- 3 м. Исп. 12 Дек. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 906 г. № 80067. | 903 5998 170¹ М.

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