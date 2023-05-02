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Мясников Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мясников
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
06 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
4948. Мясников Александр Николаевич, 29 л. Гр. Вятск, у., Медянск, в., д. Малого-Мясникова; — Вятск. Губ. Ревтриб. Преступл. по должн. прин. раб. 1 г. Исп. 6 мая 919.

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