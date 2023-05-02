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Шинков Емельян Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шинков
Имя
Емельян
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
26 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
30503. ШИНКОВ, ЕМЕЛЬЯН ФИЛИППОВИЧ, 26 л. Гр. Зарайск. у., Белыничск. в., с. Белыничей; — Н. С. Петроградск. р. г. Петрограда. Избиение, лиш. св. 6 м. Исп. 26 авг. 919.

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