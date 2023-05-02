Шинков Емельян Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шинков
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30503. ШИНКОВ, ЕМЕЛЬЯН ФИЛИППОВИЧ, 26 л. Гр. Зарайск. у., Белыничск. в., с. Белыничей; — Н. С. Петроградск. р. г. Петрограда. Избиение, лиш. св. 6 м. Исп. 26 авг. 919.
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