Черников Василий Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черников
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46606. ЧЕРНИКОВЪ. ВАСИЛІЙ НИКИтинъ. К. изъ СС.-П. Томск. у., Коровниковск. в. и с., 45 л., рд. Козлов. у., въ Таракановск. в. и с.; — Омск. С. П., 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Марта 907. | 98 101461 1655 У. | 92 96704 169 М. | 94 62433 170¹ М. | 91 11435 169 М.
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