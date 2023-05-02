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Вишняков Дмитрий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вишняков
Имя
Дмитрий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
20 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
1098. Вишняков Дмитрий Петрович, 25 л., Липецк. у., Ленинск. в., д. Крутые. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 20/ѴІІІ—26.

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