Григор Яков Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григор
- Имя
- Яков
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144851. ГРИГОРЪ, ЯКОВЪ ЯКОВЛЕВЪ (Якубовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Доблен. у., Гросъ-Вирцавск. в., 25 л.; — Митав. О. С. 3 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 6 Нояб. 909. | 900 54738 1059¹ У. | 99 26138 1655 У. | 902 80190 1655 У. | 98 21938 169 М. | 901 10732 169 М. | 97 22034 169 М,
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