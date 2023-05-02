Сытников Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСытников Михаил Васильевич

Сытников Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сытников
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
02 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
12480. Сытников Михаил Васильевич, 26 л., Кубанск. окр., станицы Кореновской. Н. С. 20 уч. Кубанск. окр. Ст. 180 п. п. "б", "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 2 апр. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.