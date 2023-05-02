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Цалко Максим Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цалко
Имя
Максим
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
25 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
Источник
Скан
Оригинальная запись
140934. ЦАЛКО, МАКСИМЪ (ВИКЕНТІЙ) Іосифовъ. К. Мозырск. у. в. и с. Скороднаго, 34 л.; — Виленск. С. П., 149, 13 и 271 У., тюр. 8 м. Исп. 25 Іюля 909.

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