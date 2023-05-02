Цалко Максим Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цалко
- Имя
- Максим
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140934. ЦАЛКО, МАКСИМЪ (ВИКЕНТІЙ) Іосифовъ. К. Мозырск. у. в. и с. Скороднаго, 34 л.; — Виленск. С. П., 149, 13 и 271 У., тюр. 8 м. Исп. 25 Іюля 909.
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