Никитин Василий Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17564. НИКИТИН, ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ, 17 л. Гр. Сычевск. у., Спасск. в., с. Лаврика; — Н. С. 1 р. 2 отд. г. Петрограда. Изнасилов., пр. р. 5 л. Исп. 28 окт. 920.
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