Мустафин Сафиар
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мустафин
- Имя
- Сафиар
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27014. МУСТАФИН, САФИАР, 37 л. Гр. Бирск. у., Кубиязовск. в. и д.; — Н. С. 18 уч. Бирск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 9 м. пр. з. Исп. 11 мая 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.