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Рябухин Максим Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рябухин
Имя
Максим
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
28 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
35174. РЯБУХИНЪ, МАКСИМЪ ПАВЛОВЪ. Каз. хут. Ветютнева, ст. Кременской, Усть-Медвѣдицк. окр., 25 л.; — Усть-Медвѣдицк. О. С. (въ 3 р.), 149, 152, 1 ч. 294, 1 ч. 296 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 28 Марта 905. | 903 26637 170 М. | 900 21900 170 М.

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