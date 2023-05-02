Оношко Александр Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оношко
- Имя
- Александр
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85720. ОНОШКО, АЛЕКСАНДРЪ АНТОновъ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Вилейск. у., в. и с. Буделава; — Виленск. О. С., 2І Мая 911, 114, 152 и 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 1 г. Исп. 24 Іюня 911. | 910 23634 1 ч. 1655 У. | 906 50643 169 М. | 908 53092 169 М. | 904 90411 1653 У.
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