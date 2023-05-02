Бояршинов Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бояршинов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130301. БОЯРШИНОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. Обыв. м. и с. Сыростана, Троицк. у., 54 л.; — Троицк. О. С. 1 Сент. 909, 134, 135, 150 и 272 У., тюр. 4 м. Исп. 29 Сент. 909.
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