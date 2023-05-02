Кудряшов Александр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудряшов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7260. КУДРЯШОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 21 г., Кадниковск. у., Корбанкск. в., д. Дюбенихи. Вологодск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 3 г. Исп. 9 окт. 923.
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