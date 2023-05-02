Авакьянс Хачин Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авакьянс
- Имя
- Хачин
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12582. АВАКЬЯНС, ХАЧИН НИКОЛАЕВИЧ, 22 л. Персидск. п.; — Р. Т. г. Петрограда. Продажа краден., пр. р. 3 г., по амн. нак. сокращ. до 1 г. Исп. 2 дек. 920.
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