Добрышкин Николай Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добрышкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145348. ДОБРЫШКИНЪ, НИКОЛАЙ Константиновъ (онъ же Почаксинъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Алатыр. у. и в., с. Алтышева, 66 л.; — Симбирск. О. С. 8 Окт. 909, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г. Исп. 12 Нояб. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 103245. | 902 95913 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 Г. № 30711. | 99 92982 1654 У. | 78 54185 1647 У. | 95 90056 1655 У. | 77 39911 172 М. | 90 52814 1655 У. | 74 25228 334 У. | 86 76300 1655 У.
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