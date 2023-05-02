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Примов Никита Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Примов
Имя
Никита
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
07 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
10753. Примов Никита Васильевич, 30 л., Омск. окр., Иконниковск. р., с. Серебрякова. Н. С. 18 уч. Омск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 7 авг. 926.

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