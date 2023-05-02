Шадура Терентий Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шадура
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 515
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33819. ШАДУРА, ТЕРЕНТІЙ КИРИЛЛОВЪ (онъ же Шадуренко). Лиш. ос. пр. изъ м. Черкасск. у., Межиричск. в., с. 2 Поповки, 30 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Дек. 908. | 905 58774 1655 У. | 98 4294 170 М. | 902 102983 1655 У. | 94 68502 1642 У. | 900 113765 1655 У. | 93 85996 169 М. | 900 7626 170 М.
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