Соколовский Адриан Артемьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколовский
- Имя
- Адриан
- Отчество
- Артемьевич
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12119. Соколовский Адриан Артемьевич, 33 л., рд. в Витебск. г., г. Городке. В. Т. 35 стр. див. Ст. ст. 1 ч. 105, 107, 108, 1 ч. 113, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 6 сент. 926.
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