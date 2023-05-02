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Соколовский Адриан Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соколовский
Имя
Адриан
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 328
Источник
Скан
Оригинальная запись
12119. Соколовский Адриан Артемьевич, 33 л., рд. в Витебск. г., г. Городке. В. Т. 35 стр. див. Ст. ст. 1 ч. 105, 107, 108, 1 ч. 113, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 6 сент. 926.

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