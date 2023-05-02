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Кичигин Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кичигин
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
17 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
4727. КИЧИГИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 19 л., б. Тюменск. г., Ялуторовск. у., Терсюкск. в., с. Портняжинского. б. Тюменск. Губсуд. Ст. 167. лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 17/ІІІ—24. 

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