Моргунов Степан Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Моргунов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26869. МОРГУНОВ, СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. Новониколаевск. у., Сорокомышенск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Н.-Николаевск. у. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 11 нояб. 920.
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