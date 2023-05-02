Болдина Феодора Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болдина
- Имя
- Феодора
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130180. БОЛДИНА, ФЕОДОРА ИВАНОВА (она же Полякова). К. Сапожков. у., Меньшихъ-Можорск. в. и с., 34 л.; — Москов. Ст. С. М. С. 10 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 25 Сент. 909.
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