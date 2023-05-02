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Болдина Феодора Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болдина
Имя
Феодора
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130180. БОЛДИНА, ФЕОДОРА ИВАНОВА (она же Полякова). К. Сапожков. у., Меньшихъ-Можорск. в. и с., 34 л.; — Москов. Ст. С. М. С. 10 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 25 Сент. 909.

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