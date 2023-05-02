Скорняков Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкорняков Михаил Алексеевич

Скорняков Михаил Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скорняков
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
18 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
28822. СКОРНЯКОВ, МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 л. Гр. Вятск. у., Якимоважск. в., д. Нагоряна; — С. 17 стр. зап. п. Телосн. поврежд., лиш. св. 1 г. Исп. 18 авг. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.