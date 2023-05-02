Скорняков Михаил Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скорняков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28822. СКОРНЯКОВ, МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 л. Гр. Вятск. у., Якимоважск. в., д. Нагоряна; — С. 17 стр. зап. п. Телосн. поврежд., лиш. св. 1 г. Исп. 18 авг. 920.
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