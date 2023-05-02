Панков Александр Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 266
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9832. Панков Александр Алексеевич, 21 г., Мологск. у., Покровско-Ситск. в., д. Ключиковой. Ярославск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 2 мар. 926.
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